Ulysse en valise SALLE ALIZE Guipavas, mercredi 15 mai 2024.

En 36 minutes, la Véritable Odyssée ! Survitaminée, décalée en marionnettes et théâtre d’objets, racontée dans une valise par un manipulateur astucieux, distingué et … un tantinet débridé. Ulysse, le vainqueur de Troie, après 10 ans de batailles, fait sa valise pour revoir son île, son royaume et sa famille. Mais en gagnant à Troie, il a fait des vagues. Et sur le chemin du retour, le Cyclope, les sirènes et d’autres veillent sur leur île.

Tarif : 5.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 15:00

Réservez votre billet ici

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29