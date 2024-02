Salam Beyrouth Jas de Bouffan Aix-en-Provence, vendredi 14 juin 2024.

Salam Beyrouth est un projet participatif qui célèbre la musique envoûtante de la diva Fayrouz et des grandes artistes emblématiques du Liban telles que Etel Adnan, May Ziadé ou encore Andrée Chedid.

A cette occasion, enfants, adultes, amateurs et professionnels ont été rassemblés sous la direction artistique du compositeur égyptien Tarek Abdallah. Véritable immersion dans les cultures du Moyen-Orient, Salam Beyrouth est enrichi par une collaboration pédagogique avec 3 classes de l’école des Deux-Ormeaux, accompagnées tout au long de l’année par la musicienne Sophie Dahan.



Les musiciens spécialisés en musique orientale et la conteuse Nassim Alwan se produiront au côté du chœur d’enfants de l’école des deux Ormeaux, d’un ensemble de percussions d’enfants créé pour l’occasion, d’un chœur d’adultes et d’un orchestre de chambre occidental.



Programmation de La Boîte à MUS’, en partenariat avec l’École primaire des Deux-Ormeaux, Conservatoire Darius Milhaud, la musicienne Sophie Dahan, La Maison de Gardanne, la Villa Izoï Hôpital de jour, le Centre Social du Château de l’Horloge, Les Amis du Cagnard



Entrée libre sur réservation: https://www.helloasso.com/associations/la-boite-a-mus/evenements/salam-beyrouth .

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14 22:00:00

Jas de Bouffan Avenue Saint John Perse

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

