Simon Fache » Suite Pianistomathématique » Saison musicale d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 18 avril 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Ensemble ordonné de pièces pianistiques,

organisées autour d’un plan tonal ; famille d’éléments mathématiques appelés termes, indexée par les entiers naturels.

Improvisée : adj. : faite sans préparation et sur le champ syn : impromptue

Soit In une suite de n improvisations pianistiques définie par I0 = 0 , I1 = 1 et In = In-1 + In-2 pour 2 ≤ n

Musique et Mathématique, bien qu’elles soient parfois éloignées en apparence, sont deux sciences jumelles qu’il est impossible de dissocier. Le Nombre d’Or, ou section dorée, est une proportion (que certains qualifient de divine) qui régit nombre de lois naturelles dont nous sommes entourés, sans en avoir conscience..

Saison musicale d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



