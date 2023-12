Pierre Millet quintet « Déco-rum » Saison musicale d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 5 avril 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Une écriture singulière, pour un mélange de timbres qui laisse la part belle à l’harmonie, aux mélodies et à la poésie, sans se scinder de la vigueur et de la fièvre de ses musiciens.

Entre deux voix, celle de la trompette de Pierre Millet et celle de Betty jardin, se forment des mélodies d’ombres et de lumières qui remuent nos troubles, une rencontre émouvante d’où naît une musique pleine d’étonnement, avec ici et là des effluves de parfum nocturne.

La voix se fait instrument, elle vêtit la trompette, la trompette enveloppe la voix, une danse imaginaire, mélodieuse et brumeuse, rythmique et organique.

La quête d’une musicalité intériorisée et aventureuse, à multiples facettes, invitation poétique, sens du déploiement dans l’espace, teintes crépusculaires aux résonances troublantes, art de cultiver le mystère….

Saison musicale d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



