Saison culturelle – Nos petits penchants Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, mercredi 17 avril 2024.

Saison culturelle – Nos petits penchants Venez découvrir ce spectacle de marionnettes « Nos petits penchants » par la compagnie des Fourmis dans la Lanterne, le mercredi 17 avril, à 15h dans la Salle des Fêtes. Mercredi 17 avril, 15h00 Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ne cherchons-nous pas tous à vivre heureux ? Une vie réussie est-elle nécessairement une vie heureuse ? Le bonheur ne diffère-t-il pas selon les sensibilités de chacun ? Cette quête n’est-elle pas devenue tyrannique ?

La compagnie Des Fourmis dans la Lanterne ne prétend pas y répondre, mais invite à s’interroger ensemble. À l’heure où les livres de développement personnel caracolent en tête des ventes, où les réseaux sociaux titillent notre narcissisme, elle distingue le bon grain de l’ivraie, désir authentique et injonction sociale. Cette pièce pour petits et grands met en scène des marionnettes manipulées à vue, sans parole mais avec force images (et métaphores). Les personnages qui se croisent sans chercher à se rencontrer nous dévoilent leur « petit penchant ». Ils se battent pour rentrer dans les normes en cherchant à se redresser à tout prix, mais finalement, peut-on trouver le bonheur sur les chemins qui mènent à lui ?

Écriture, création : Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman

Interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman, Corinne Amic ou David Chevallier

Régie son et lumière : François Decobert, Laure Andurand, Eric Gréco

Modalités :

Dès 7 ans

Durée : 55 min

Gratuit

Réservation au 02 38 41 45 60 ou reservationculture@ville-saintjeandebraye.fr

Pour les réservations par e-mail, merci d’indiquer le spectacle concerné, le nombre de personnes, ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone.

Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye 193 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

spectacle marionnette

Fabien Debrabandere