[Festival de musique électro-pop] Les Daisies Sainte-Marguerite-sur-Mer, vendredi 17 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Les Daisies, les Marguerites, est un festival de musique en plein air, convivial, champêtre et familial qui propose de la musique live, de la restauration et de nombreuses activités pour toute la famille (jeux gonflables, expositions et performances).

>>> Programmation détaillée à venir !

Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



