Prix des loisirs Symphorinois Saint-Symphorien, 28 avril 2024, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Cher

L’amicale Cyclo Castelneuvienne organise son prix Symphorinois, une course cycliste ouverte aux licenciés et non licenciés..

2024-04-28

Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire



The Amicale Cyclo Castelneuvienne organizes its Symphorinois prize, a cycling race open to licensed and non-licensed cyclists.

La Amicale Cyclo Castelneuvienne organiza su Prix Symphorinois, una carrera ciclista abierta a corredores con o sin licencia.

Die Amicale Cyclo Castelneuvienne veranstaltet ihren Prix Symphorinois, ein Radrennen, an dem sowohl Lizenzinhaber als auch Nichtlizenzinhaber teilnehmen können.

