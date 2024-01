32ème édition Varietas Florum, vente de plantes Rue Lamarque Saint-Sever, samedi 13 avril 2024.

32ème édition Varietas Florum, vente de plantes Rue Lamarque Saint-Sever Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Une 32ème édiction de rencontre de professionnels du Sud-Ouest proposent au public plantes et fleurs rares et originales. Ils font partager leur passion et prodigueront leurs précieux conseils. Objets de décoration, traitements naturels, sont au programme.

Chaque année l’ancien couvent des Jacobins se pare de plantes et fleurs rares et originales en exposition-ventes. De l’orchidée à la plante carnivores, des iris aux agrumes, des rosiers aux vivaces, ils sont tous présentés par des professionnels. Objets de décoration, traitements naturels sont également au programme.

Animations pour le jeune public

Tombola permettant de gagner des lots offerts par les exposants – par le biais du ticket d’entrée

Buvette et restauration sur place le midi

.

Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement 32ème édition Varietas Florum, vente de plantes Saint-Sever a été mis à jour le 2024-01-19 par Landes Chalosse