Soirée Entrecote Salle des Fêtes Saint-Priest-les-Fougères, samedi 20 avril 2024.

Soirée Entrecote Salle des Fêtes Saint-Priest-les-Fougères Samedi 20 avril, 20h30

Début : 2024-04-20 20:30

Fin : 2024-04-20 23:59

Soirée dansante animé par le DJ Fabrice jusqu’à 2h du matin

Menu

Soupe légumes

Entrecôtes frites

Salade fromage

Dessert

Café

Buvette

Bourriche (1er lot jambon)

Salle des Fêtes 24450 Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères 24450 Métropole de Lyon