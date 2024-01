Exposition de peinture & sculpture Philippe Heichelbech & Nongma Kaboré La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron, vendredi 5 avril 2024.

Exposition de peinture & sculpture Philippe Heichelbech & Nongma Kaboré La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-11

Expo-vente de peintures et sculptures d’artistes locaux et d’art et objets d’artisanat d’Afrique du Nord et équatoriale.

La Cotinière Boulevard du Capitaine Leclerc

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine artvoile2@wanadoo.fr



L’événement Exposition de peinture & sculpture Philippe Heichelbech & Nongma Kaboré Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2024-01-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes