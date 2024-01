Atelier découverte des plantes médicinales sauvages Saint-Philbert-sur-Orne, lundi 1 avril 2024.

Atelier découverte des plantes médicinales sauvages Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:30:00

fin : 2024-04-01 17:30:00

Venez découvrir, le temps d’un après-midi, les propriétés de nos plantes sauvages !

Ensemble, nous réaliserons une balade botanique, afin de vous apprendre à identifier les plantes comestibles et médicinales.

Puis 2 ateliers aux choix

– L’un sur la reconnaissance des plantes sauvages et les différentes techniques d’utilisation afin de soulager les différents maux du quotidien rhume, grippe, syndrome prémenstruel, migraine, troubles du sommeil, mais aussi douleurs articulaires et rhumatismales et biens d’autres.

– Le deuxième sur l’apprentissage des plantes sauvages à utiliser à des fins cosmétiques ou médicinales, sous forme de macération d’huile, en passant par la posologie, les indications et les contre-indications, et surtout la création de 2 baumes médicinaux

Tout ceci agrémenté de dégustations de tisanes, de vinaigre et de sirop (en fonction des saisons).

Alors inscrivez-vous vite, le nombre de place est limité !

Bureau d’Information Touristique de La Roche d’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie lesplantes@gmail.com



L’événement Atelier découverte des plantes médicinales sauvages Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2024-01-18 par Flers agglo