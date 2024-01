Histoire et jeux Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons, vendredi 19 avril 2024.

Histoire et jeux Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 15:00:00

fin : 2024-04-19 16:30:00

Lecture et jeux proposés par la Médiathèque de St Pal de Mons et la Ludothèque Ricochet

Gratuit et ouvert aux familles et accessible aux bébés

Vendredi 19 avril 2024 de 15h à 16h30.

.

Place de l’Eglise Médiathèque

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’événement Histoire et jeux Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron