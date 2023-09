DEBOUT LES MOUCHES ! – CIE ESPÈRE UN PEU Saint-Martin-de-Boubaux, 5 mai 2024, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Connaissons-nous les mouches, ces insectes épatants qui partagent notre quotidien depuis la nuit des temps ? Savons-nous qu’elles ont connu les dinosaures, qu’il en existe plus de 160 000 espèces ou qu’elles pollinisent 10% de nos cultures ? Et pouvo….

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



Do we know anything about flies, the amazing insects that have shared our daily lives since the dawn of time? Do we know that flies have known the dinosaurs, that there are over 160,000 species or that they pollinate 10% of our crops? And could…

¿Sabemos algo de las moscas, los sorprendentes insectos que han formado parte de nuestra vida cotidiana desde la noche de los tiempos? ¿Sabemos que una vez fueron el hogar de los dinosaurios, que hay más de 160.000 especies de moscas o que polinizan el 10% de nuestros cultivos? ¿Y podríamos…

Kennen wir Fliegen, diese erstaunlichen Insekten, die seit Urzeiten unseren Alltag teilen? Wissen wir, dass sie die Dinosaurier gekannt haben, dass es über 160.000 Arten gibt und dass sie 10% unserer Kulturen bestäuben? Und was ist mit…

