Début : 2024-05-04 16:30:00

fin : 2024-05-04 18:00:00 . Aidez nous à récolter des données d’observations sur la présence des reptiles sur le terrain de l’association. Couleuvres, vipères, lézards, venez découvrir les espèces locales et profitons-en pour lever vos aprioris sur ces espèces incomprises. EUR. Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

