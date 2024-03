Saint Malo : La cité Corsaire Camping Saint-Malo, dimanche 21 juillet 2024.

Saint Malo : La cité Corsaire dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 28 juillet Camping 695

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T00:00:00+02:00 – 2024-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-28T00:00:00+02:00 – 2024-07-28T18:00:00+02:00

Dans la vieille cité corsaire de Saint-Malo, le vent salé de l’océan souffle à travers les rues pavées, et les remparts séculaires murmurent des histoires de pirates et de trésors perdus.

Notre histoire commence lorsque Claire, une archéologue maritime passionnée par l’histoire de Saint-Malo, découvre un ancien journal de bord datant du XVIIIè siècle. Ce journal raconte l’existence d’un butin caché, dont la jonque de Barbe Noire, depuis des générations. Ernest Picalili, mystérieux collectionneur d’artefacts maritimes, a laissé un SMS à Claire et à l’Agence Corto pour leur demander d’enquêter.

Camping Saint malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

enquête île