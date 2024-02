Saint Lyph’Air – Week-end gonflé Salle de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard, samedi 20 avril 2024.

20 et 21 avril Salle de la Vinière 44410 St lyphard Enfant: 2, – Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

Un Week-end pour vous (re)gonfler à bloc!

Une dizaine de structures gonflables (château, toboggan, parcours, baby foot humain, …

Pêche à la ligne – Tattoo paillettes

Restauration rapide et gourmandises sucrées.

Salle de la Vinière 44410 St lyphard
06 63 07 72 89
apelsteanne44@gmail.com
http://steannestlyphard.forumactif.org

FAMILLE FETEFOIRE