Saint Jean Ramsès 3 Guipry-Messac, samedi 29 juin 2024.

Cette troisième édition de notre Saint Jean Ramsès s’annonce flamboyante avec une programmation très rock et électro Pretty Inside (rock indé), Les Kitschénettes (Pop 60‘s), The Big Idea (Rock), Super Cagette (solo festif) et La Dame de Coeur (Dj set). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 18:00:00

fin : 2024-06-29 03:00:00

La Rebintenais

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne assolelouxor@gmail.com

