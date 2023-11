24 Heures pour l’Emploi et la Formation – Nantes 2024 Zenith Nantes Métropole Saint-Herblain, 10 septembre 2024T 10:00, Saint-Herblain.

24 Heures pour l’Emploi et la Formation – Nantes 2024 Zenith Nantes Métropole Saint-Herblain Mardi 10 septembre 2024, 10h00

Les 24H Emploi Formation reviennent à Nantes pour une cinquième édition le 10 septembre 2024 ! Mardi 10 septembre 2024, 10h00 1

https://24h-emploi-formation.com/nantes-saint-herblain-2024#/

Nantes accueille pour la cinquième année consécutive le salon des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation ». Le mardi 10 septembre 2024, le salon s’installe au Zénith Nantes Métropole !

Comme l’an passé, cette nouvelle édition donne l’opportunité aux candidats de rencontrer près de soixante-dix entreprises et centres de formation de la région. De nombreux secteurs seront représentés comme le commerce, la distribution, la logistique, l’assurance, l’informatique, la sécurité, la santé… Au total, plusieurs centaines de postes seront à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance.

Ce salon gratuit et ouvert à tous de 10h à 17h, s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux étudiants à la recherche d’un stage, aux jeunes diplômés en quête du premier job, mais aussi aux personnes en poste, à l’écoute du marché, souhaitant compléter leur formation ou s’informer sur la reconversion professionnelle. Un programme de conférences et d’ateliers variés est mis en place pour donner des conseils concrets à tous les candidats.

Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV !

Toutes les informations (liste des exposants, postes à pourvoir, infos pratiques et inscriptions coupe-file) sont en ligne sur le site internet de l’événement : https://24h-emploi-formation.com/nantes-saint-herblain-2024#/

Zenith Nantes Métropole 1 boulevard du zenith 44800 saint herblain La Morinière Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique