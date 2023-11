Randonnée cyclo « la Marmotte d’Olt » Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 8 juin 2024, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le Vélo d’Olt organise, depuis 1996, la cyclosportive « la Marmotte d’Olt ». Pour sa 27° édition, la MARMOTTE D’OLT, à St Geniez d’Olt – Aveyron, sera organisée les 8 et 9 juin 2024, en mémoire de son président..

2024-06-08 fin : 2024-06-08 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



Since 1996, Vélo d’Olt has organized the « Marmotte d’Olt » cyclosportive. For its 27th edition, the MARMOTTE D’OLT, in St Geniez d’Olt – Aveyron, will be held on June 8 and 9, 2024, in memory of its president.

Le Vélo d’Olt organiza la marcha ciclodeportiva « Marmotte d’Olt » desde 1996. Para su 27ª edición, la MARMOTTE D’OLT, en St Geniez d’Olt – Aveyron, se organizará los días 8 y 9 de junio de 2024, en memoria de su presidente.

Der Verein Vélo d’Olt organisiert seit 1996 das Radrennen « la Marmotte d’Olt ». Die 27. Ausgabe der « MARMOTTE D’OLT » in St Geniez d’Olt – Aveyron wird am 8. und 9. Juni 2024 in Gedenken an ihren Präsidenten veranstaltet.

Mise à jour le 2023-11-13 par ADT de l’Aveyron