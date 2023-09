L’Hectare – Bout à bout à Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés, 16 avril 2024, Saint-Firmin-des-Prés.

Saint-Firmin-des-Prés,Loir-et-Cher

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé, commence à prendre vie et part à la rencontre d’autres bouts..

Mercredi 2024-04-16 10:30:00 fin : 2024-04-17 . 7 EUR.

Saint-Firmin-des-Prés 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



A small piece emerges from a pile of ropes, leaves the tangled heap, begins to take on a life of its own, and sets off to meet other pieces.

Una pequeña pieza emerge de un montón de cuerdas, abandona el enmarañado montón, comienza a cobrar vida propia y sale al encuentro de otras piezas.

Ein kleines Stück löst sich aus einem Haufen Seile, verlässt den verwickelten Haufen, beginnt zu leben und macht sich auf den Weg, um andere Stücke zu treffen.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois