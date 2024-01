Que disent les oiseaux en occitan? Saint-Estèphe, lundi 15 juillet 2024.

Que disent les oiseaux en occitan? Saint-Estèphe Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-07-15

Promenade contée et chantée « Que disent les oiseaux en occitan? Mimologismes, une façon amusante de les reconnaître!

Promenade contée et chantée « Que disent les oiseaux en occitan? Mimologismes, une façon amusante de les reconnaître! Lorsque notre langue et notre culture occitanes étaient encore transmises oralement, les anciens faisaient répéter de petites phrases amusantes ou poétiques qui correspondaient à la musicalité des chants d’oiseaux… Jaumeta et Patric vous feront découvrir une trentaine de ces chants qui font la richesse de notre culture d’ici… actuellement menacée de disparition.

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine union.occitana@yahoo.fr



