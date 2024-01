Bien-être, sophrologie et vins fins Château Ormes de Pez Saint-Estèphe, vendredi 31 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La sophrologue Raphaëlle Daoust organise son premier séjour sur le thème de la sophrologie, du bien-être et des vins fins, au Château Ormes de Pez.

Dans le cadre enchanteur de ce domaine d’exception, ressourcez-vous et profitez des équipements mis à votre disposition.

Une visite des installations du Château Lynch-Bages, Grand Cru Classé de Pauillac, ainsi qu’une dégustation de leurs vins vous est proposée.

Sur réservation uniquement, le séjour étant limité à 10 personnes.

Château Ormes de Pez 29 Route des Ormes

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@raphaelle-sophrologue.fr



