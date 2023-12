Festival Vino Voce Saint-Émilion Catégories d’Évènement: Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 20:30:00

fin : 2024-09-08 22:00:00 Le festival VINO VOCE revient à Saint-Emilion pour sa 10ème édition les 6, 7 et 8 septembre 2023 ! Le festival Vino Voce a été créé en 2014 par Nadine Vasseur une professionnelle de la voix, animatrice et productrice d’un magazine sur France Culture. Il est présidé par Patrick Junet, viticulteur à Saint-Émilion. Sa vocation est de faire découvrir « La voix sous toutes ses formes » Le festival propose :

– Des concerts de musique vocale dans des genres très divers (lyrique, musiques du monde, chanson, jazz, baroque …)

– Des spectacles de théâtre

– Des rencontres avec des professionnels de la voix (doubleurs de cinéma, imitateurs, avocats, médecins phoniatres)

– Une masterclass de chant lyrique

– Des ateliers à destination du public Ces diverses activités ont lieu dans les plus beaux lieux patrimoniaux de Saint-Emilion..

– Des ateliers à destination du public Ces diverses activités ont lieu dans les plus beaux lieux patrimoniaux de Saint-Emilion.

