Festival Philosophia Saint-Émilion, 24 mai 2024, Saint-Émilion.

Saint-Émilion Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

La 17ème édition du Festival Philosophia de Saint-Émilion se tiendra du 24 au 26 mai 2024 à Saint-Émilion et Libourne.

Né en 2007 à Saint-Émilion, le Festival Philosophia a été créé sur le modèle et avec le soutien du festival « Filosofia » de Modène en Italie. Eric Le Collen, metteur en scène et scénographe, est à l’origine de la création de cette manifestation au coeur de la cité médiévale de Saint-Émilion..

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Saint-Emilion