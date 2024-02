Saint-Emilion en Fête Saint-Émilion, samedi 18 mai 2024.

Saint-Emilion en Fête Saint-Émilion Gironde

L’Association des Commerçants et des Artisans de Saint-Emilion organise « Saint-Emilion en fête », le week-end du 18 et 19 mai 2024 !

Expositions d’artistes, dégustations de vignerons & animations musicales dans tout le village !

Restez connectés, le programme ne devrait plus tarder ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine aca-saint-emilion@outlook.fr

L’événement Saint-Emilion en Fête Saint-Émilion a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Saint-Emilion