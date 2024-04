Saint-Doulchard fête le Potugal Saint-Doulchard, mercredi 17 avril 2024.

Du 17 au 23 avril, le Domaine de Varye se mettra à l’heure du Portugal et accueillera 3 expositions dans le cadre des 50 ans de l’association dolchardienne du Centre Franco-Portugais, du jumelage entre Oleiros (ville du Portugal) et Saint-Doulchard ainsi que des 50 ans de la « Révolution des Oeillets

Les artistes et artisans d’Oleiros vous feront découvrir leurs œuvres et savoir-faire local tissage du lin, réalisations en liège, dégustations de vin Callum, exposition de sculptures en filigrane et de pierre de schiste etc.

Le Centre Franco Portugais proposera une exposition de photos retraçant l’histoire de l’association.

Et le consulat du Portugal mettra à disposition des panneaux d’informations retraçant l’histoire de la « Révolution des œillets ».

Programme des animations

Mercredi 17 avril à 18h Folklore Portugais (danse et chant)

Jeudi 18 avril à 18h Percussions Portugaises par le groupe Zes Preiras

Samedi 20 avril à 17h concert d’accordéon EUR.

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-23 19:00:00

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire

