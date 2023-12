LA CAVE DE SAINT-CHINIAN UN SITE D’EXCEPTION, ENTRE HISTOIRE LOCALE ET ART URBAIN Saint-Chinian, 20 avril 2024, Saint-Chinian.

Saint-Chinian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20

Visites, animations,

initiations, dégustations

Entrée libre.

Visites, animations,

initiations, dégustations

Entrée libre

La Cave de Saint-Chinian et l’agence de communication Karactère viennent de fêter les 10 ans de l’Art en Cave® : un concept unique qui associe l’œuvre d’un artiste contemporain et d’une cuvée d’exception.

Lors de cette journée, plongez dans l’univers du Street art et de la viticulture, avec la participation du galeriste Nicolas Pinelli. Vous découvrirez les fresques de la cave et l’origine de ce mouvement artistique, son évolution et sa reconnaissance officielle dans le monde de l’art aujourd’hui.

Créée en 1937 sous forme coopérative, la Cave de Saint-Chinian regroupe aujourd’hui cent vignerons adhérents qui font de leur cave l’une des plus réputées de France. A l’extérieur, son patrimoine bâti est riche architecturalement et historiquement. L’ancienne distillerie, de grandes cuves et caves… Un ensemble hétéroclite, qui sera graffé à cette occasion par deux artistes invités en résidence : Smole et Gum.

Profitez également en famille d’expositions, d’animations sportives ou d’initiations au graff et participez à une dégustation de vin, le tout en musique !

Entrée libre

.

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN