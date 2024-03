Saint-Cast Aventure Journée des Loisirs Saint-Cast-le-Guildo, dimanche 7 avril 2024.

Saint-Cast Aventure Journée des Loisirs Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Evoluez en toute sécurité sur 170 ateliers variés répartis sur 11 parcours dans une forêt préservée.

A partir de 2 ans et demi, les enfants profiteront également des plaisirs de l’accrobranche, au Jardin des p’tits loups avec sa tyrolienne à 80 cm du sol en ligne de vie continue. Les plus grands testeront leur agilité et leur équilibre en enchaînant les sauts de tarzan, les passerelles vagues, tyrolienne…

Sous les yeux attentifs et les conseils des surveillants diplômés présents au sol.

Location de vélos.

Parcours d’orientation.

Biathlon laser.

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à la Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Chemin des Ecureuils

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne scaventure@orange.fr

