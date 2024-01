EXPOSITION VISAGES D’UNE ENFANCE JAPONAISE Espace des Roches Saint-Brevin-les-Pins, jeudi 14 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 10:30:00

fin : 2024-03-14 12:30:00

Kotimi vit et travaille à Paris depuis de nombreuses années, mais sa terre natale japonaise la suit jusque dans l’encre de ses images.

À partir de la technique de l’eau forte et de la pointe sèche, elle expérimente, renouvelle et invente ; pareillement elle utilise la sérigraphie pour créer et réinterpréter des oeuvres déclinées en variations.

Alors, la couleur s’invite, en tâches, éclaboussures pour masquer ou faire surgir le noir.

Espace des Roches Avenue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr



