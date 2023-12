Festival « les Rencontres photographiques » Saint-Benoît-du-Sault, 2 août 2024, Saint-Benoît-du-Sault.

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-08-02 10:00:00

fin : 2024-08-03 19:00:00

Festival de photographie d’auteur intitulé « Les Rencontres Photographiques », au Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault..

Durant deux semaines auront lieu des expositions, des conférences, des lectures de textes, des présentations d’ouvrages, des ateliers photo pour les enfants, des interventions en collège, un concours photo Rurbex, des rencontres avec les photographes, etc.

Inspiré de l’Urbex (la photographie de lieux abandonnés), le Rurbex transpose le concept en milieu rural. Participez au concours organisé par les Rencontres Photographiques en envoyant avant le 5 mai 2024 votre photo d’un lieu rural abandonné. Le thème pour l’édition 2024 est : « La nature reprend ses droits ».

Les photographes et intervenants pour l’édition 2024 sont Karine Krikorian, Simon Edelstein, Kader Benamer, Véronique Perez, François Christophe, Pedro Errante, Guillaume Michelet et Guillaume Beloeil.

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par BERRY