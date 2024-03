Saint Astier en fête Saint-Astier, samedi 6 juillet 2024.

Saint Astier en fête Saint-Astier Lot-et-Garonne

Repas et feu d’artifice à Saint Astier !

Un repas avec des saucisses frites, un DJ « One night évent » et feu d’artifice. 10 10 EUR.

Début : 2024-07-06 19:00:00

fin : 2024-07-06 02:00:00

salle des fêtes

Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

