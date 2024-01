Conférence « L’homme chevreuil – 7 ans de vie sauvage » Saint-Aignan-le-Jaillard, vendredi 19 avril 2024.

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n’a pas 20 ans quand il aperçoit, dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et l’animal s’apprivoisent. Geoffroy s’installe parmi eux et son expérience immersive va durer 7 ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, c’est surtout apprendre à survivre. Il suit l’exemple des chevreuils, adopte leurs comportements, apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il les observe, les photographie et communique avec eux. Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd’hui il raconte.

