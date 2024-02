SAGAS Exposition photos d’Olivier Joly Galerie Ísland Morlaix, vendredi 26 avril 2024.

SAGAS Exposition photos d’Olivier Joly Galerie Ísland Morlaix Finistère

En Islande, le premier jour de l’été est traditionnellement célébré entre le 19 et le 26 avril, lors d’une fête appelée Sumardagurinn fyrsti au cours de laquelle, pour être honnête, il peut faire encore assez frisquet.

À cette occasion, la galerie Ísland accueille une exposition du photographe Olivier Joly.

Journaliste et photographe sportif, il a longtemps sillonné les routes plutôt encombrées du Tour de France et les stades de foot avant de goûter aux immensités désertes d’Islande. Depuis, il ne cesse d’arpenter l’île et notamment ses « hautes terres », la partie centrale la plus reculée et aride, en quête de l’âme islandaise. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-07-15 19:00:00

Galerie Ísland 67 Rue du Mur

Morlaix 29600 Finistère Bretagne galerie.island@protonmail.com

