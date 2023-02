Safari truites Plan d’eau Briant Briant Catégories d’Évènement: BRIANT

Safari truites Plan d'eau, 25 mars 2023, Briant

2023-03-25 07:30:00 – 2023-03-25 16:30:00

Plan d'eau Le bourg

Briant

Saone-et-Loire Briant EUR 16 16 Concours ouvert à tous.

Au programme quatre postes : 8h30-10h, 10h30-12h, 13h-14h30, 15h-16h30. Une seule canne et moulinet par pêcheur, nombre de prises de truites illimité. Amorçage interdit. Inscriptions à partir de 7h30. Nombre de pêcheurs limité, aucune inscription au préalable. Possibilité de repas sur place. +33 3 85 25 94 11 https://tourisme-loisirs-briant.jimdo.com/ Plan d’eau Le bourg Briant

