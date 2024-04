Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles, jeudi 25 avril 2024.

Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles Gironde

ASSOCIATION AJNA YOGA

La sadhana est une expérience exceptionnelle et nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour partager ce moment extraordinaire à l’heure ambrosiale, juste avant le lever du jour. Venez comme pour un cours de yoga mains bien couvert et avec une bonne couverture. Couvrez votre tête de blanc ( foulard ou bonnet). Les sadhana pour l’ère du Verseau sont gratuites , ouverte à tous et durent 2h30. Après la sadhana, nous partageons un copieux petit déjeuner lacto-végétarien (pas d’œufs, pas de viande, pas de café). C’est aussi un bon moment riche d’échanges, de partages et bonne humeur. Qu’y-a-t’il de mieux pour commencer une journée pleine d’énergie? IMPORTANT Sans inscription préalable. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 05:30:00

fin : 2024-04-26 08:00:00

4 Chemin de Paris

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine paramprakashk@gmail.com

