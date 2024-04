Run’INSA Orange Campus de l’INSA Rennes Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Run’INSA Orange La Run’INSA Orange est un événement qui mélange course et festivités. Que vous soyez coureur pro, ou que vous souhaitiez juste passer du bon temps, vous êtes le(la) bienvenu(e) ! Jeudi 18 avril, 20h00 Campus de l’INSA Rennes Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Sortez vos agendas, la Run’INSA Orange revient ! Rendez–vous le jeudi 18 Avril 2024 de 20h à 22h ! L’édition de cette année aura lieu comme chaque année le campus de l’INSA Rennes !

La Course

La Run’INSA Orange est une course nocturne en relais ouverte à tous. Elle a pour but de mettre en relation des étudiants et des salariés d’entreprises en les faisant courir en équipes mixtes « étudiants/salariés ». L’objectif est de faciliter les échanges entre les étudiants et le monde du travail et vice-versa, dans un contexte sportif et convivial. Ce concept de course à pied en relais, disputée par équipes regroupant des étudiants et des salariés, est inédit en France.

– Un évènement sportif et festif –

Pendant 2h, chacune des équipes, composée de 6 coureurs maximum, se passera le relais pour réaliser le plus de tours possible. Le parcours d’1km sur le campus de Beaulieu est accessible à tous, tout en permettant la recherche de performances. A chaque tour, les participants passeront dans la Halle Francis Querné, qui accueillera de nombreuses animations (babyfoot, massage, mini-forum entreprise, etc.) et un point de ravitaillement. Le passage des relais s’effectuera également dans la Halle. Après la course, la soirée se prolongera jusqu’à 1h par la remise des récompenses suivie d’une soirée au Foyer de l’INSA.

Inscriptions Edition 2024

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne :

Site d’inscription en ligne disponible sur Klikego : s’inscrire

Inscriptions sur place le jour de la course si il reste des places disponibles

Le nombre de places est limité à 800 coureurs.

Etudiants (avec salariés) : 4 €

Etudiants : 6 €

Salariés et extérieur : 8 €

Pour chaque inscription, 1€ est reversé à l’association Haroz.

Campus de l’INSA Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.klikego.com/inscription/runinsa-orange-2024/running-course-a-pied/1422479286133-10?tab=-1 »}]