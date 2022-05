Run in Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Le « Run In » c’est tout d’abord la volonté de créer un véritable Festival du Running, un moment de partage au cœur de villes chargées d’histoire et de culture. Reims s’inscrit donc naturellement dans cette lignée: la “Cité des Sacres” jouit d’une identité forte et d’un patrimoine vieux de 2000 ans au cœur d’un terroir unique. Cet événement est par conséquent l’occasion de découvrir ou redécouvrir Reims et sa région autrement à travers 3 parcours uniques pour vivre une expérience fédératrice et hors du commun: 10km, Semi-Marathon et Marathon. Inscriptions en ligne. https://www.timeto.com/sports/running/run-in-reims-by-harmonie-mutuelle?fbclid=IwAR1NeBvNFJ9_Dha_wtaqYnONUS97WsyRJSJ23luEDubxYkWwQzrpwNZsiyI Reims

