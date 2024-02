RUGISSANTE – Ode humaniste pour Chibok, pour Leah de Wole Soyinka Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 2 avril 2024.

RUGISSANTE – Ode humaniste pour Chibok, pour Leah de Wole Soyinka Lecture concert par Éric Lareine, Laurent Paris et Marc Maffiolo – Printemps des poètes Mardi 2 avril, 19h30 Médiathèque José Cabanis

Mardi 2 avril – 19 h 30

Le poète nigérian Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature en 1985, a publié en 2019 un long poème pour dénoncer la violence des fanatiques, notamment ceux du groupe Boko Haram qui ont enlevé en 2014 des jeunes filles à Chibok dans le nord de son pays. Dans son poème, Soyinka critique les ravages du pouvoir, surtout quand le religieux et le politique se lient. Il fustige la violence aveugle et les fondamentalismes de tous bords qui se développent au Nigeria et à l’échelle du monde.

C’est par la voix d’Éric Lareine, les percussions de Laurent Paris et le saxophone de Marc Maffiolo que vous découvrirez ce poème, traduit en français par Chistiane Fioupou.

La Cave Po’ (Foyer) – 6€ – 45 min

La Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse (cave-poesie.com)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Concert Tout public