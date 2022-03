Rue’stick à Sissonne Sissonne Sissonne Catégories d’évènement: Aisne

Sissonne Aisne Sissonne 20 20 Une course d’obstacles un peu particulière, car se déroulant en plein milieu… du camp militaire du Centre d’ENtraînement aux actions en Zone Urbaine (Cenzub) à Sissonne !

Au menu de cette journée du « combattant », deux parcours découverte et haute intensité… RV sur le camp militaire de Sissonne à partir de 10h, inscription obligatoire via http://laruestick.adeorun.com Une course d’obstacles un peu particulière, car se déroulant en plein milieu… du camp militaire du Centre d’ENtraînement aux actions en Zone Urbaine (Cenzub) à Sissonne !

