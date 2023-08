L’Ogre en Papier Rue Winston Churchill Petit-Couronne, 2 juin 2024, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

Ben Herbert Larue

Concert de chansons rock

Chansons à grande bouche pour petites oreilles

D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes.

Avec humour et finesse, Ben Herbert Larue raconte son expérience de père et tente d’apporter des réponses aux enfants qui l’entourent. « Quand j’avais ton âge », « Mon premier concert », « Regarde là où tu l’as mis », un éventail de chansons dans lesquelles toute la famille pourra se reconnaître dans un moment de partage musical.

A mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et AC/DC, un format concert drôle et ludique, servi par quatre chanteurs multi-instrumentistes qui donnent du corps et du verbe décalé pour raconter les états d’âme de cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier.

Chant, guitare, scie musicale : Ben Herbert Larue / Guitare, banjo : Goupil / Batterie, percussions : Caillou / Basse : Lucas

Jeune public dès 5 ans

Durée : 55 minutes

Buvette sur place.

Tarif plein: 12 €

Tarif réduit: 6 €.

2024-06-02 17:00:00

Rue Winston Churchill

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



Ben Herbert Larue

Concert of rock songs

Big-mouthed songs for little ears

All he has of an ogre is his character and his voice. Gritty and gravelly, he uses it to sing about his life as a grown-up whose certainties are often turned upside down by the questions of the young.

With humor and finesse, Ben Herbert Larue recounts his experiences as a father and tries to provide answers to the children around him. « Quand j?avais ton a?ge », « Mon premier concert », « Regarde la? ou? tu l?as mis », a range of songs in which the whole family can recognize themselves in a moment of musical sharing.

Halfway between Le Roi des papas, The Muppets Show and AC/DC, this is a funny, playful concert format, performed by four multi-instrumentalist singers who give body and offbeat lyrics to the moods of this ogre?s voice, which isn?t scary because it?s a paper ogre.

Vocals, guitar, musical saw: Ben Herbert Larue / Guitar, banjo: Goupil / Drums, percussion: Caillou / Bass: Lucas

Young audience 5 years and up

Running time: 55 minutes

Refreshments on site.

Full price: 12 ?

Reduced: 6 ?

Ben Herbert Larue

Concierto de canciones de rock

Canciones bocazas para oídos pequeños

Lo único que tiene de ogro es su carácter y su voz. Gritona y grave, la utiliza para cantar sobre su vida de adulto cuyas certezas se ven a menudo trastocadas por las preguntas de los jóvenes.

Con humor y delicadeza, Ben Herbert Larue cuenta sus experiencias como padre e intenta dar respuestas a los niños que le rodean. « Quand j?avais ton a?ge », « Mon premier concert », « Regarde la? ou? tu l?as mis », todo un abanico de canciones en las que toda la familia podrá reconocerse en un momento de compartir musical.

A medio camino entre Le Roi des papas, The Muppets Show y AC/DC, se trata de un formato de concierto divertido y lúdico, interpretado por cuatro cantantes multiinstrumentistas que utilizan sus cuerpos y letras desenfadadas para contar los estados de ánimo de la voz de este ogro, que no da miedo porque es un ogro de papel.

Voz, guitarra, sierra musical: Ben Herbert Larue / Guitarra, banjo: Goupil / Batería, percusión: Caillou / Bajo: Lucas

Público infantil a partir de 5 años

Duración: 55 minutos

Refrescos in situ.

Precio completo: 12 ?

Precio reducido: 6€

Ben Herbert Larue

Konzert mit rockigen Liedern

Lieder mit großem Mund für kleine Ohren

Von einem Oger hat er nur den Charakter und die Stimme. Mit ihr singt er über sein Leben als großer Mensch, dessen Gewissheiten oft von den Fragen der Jüngsten erschüttert werden.

Mit Humor und Feingefühl erzählt Ben Herbert Larue von seinen Erfahrungen als Vater und versucht, den Kindern um ihn herum Antworten zu geben. « Als ich dein Alter hatte », « Mein erstes Konzert », « Schau mal, wo du es hingestellt hast », eine ganze Reihe von Liedern, in denen sich die ganze Familie wiedererkennen kann und die einen gemeinsamen musikalischen Moment schaffen.

Eine Mischung aus König der Väter, Muppets Show und AC/DC, ein lustiges und unterhaltsames Konzertformat, das von vier Sängern mit mehreren Instrumenten gespielt wird, die ihren Körper und ihre schrägen Worte einsetzen, um die Gemütszustände dieser Oger-Stimme zu erzählen, die keine Angst macht, weil sie ein Oger aus Papier ist.

Gesang, Gitarre, Musikalische Säge: Ben Herbert Larue / Gitarre, Banjo: Goupil / Schlagzeug, Perkussion: Caillou / Bass: Lucas

Junges Publikum ab 5 Jahren

Dauer: 55 Minuten

Getränke vor Ort.

Voller Preis: 12 ?

Ermäßigter Tarif: 6 ?

