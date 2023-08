L’Homme qui plantait des arbres Rue Winston Churchill Petit-Couronne, 17 avril 2024, Petit-Couronne.

Cie Théâtre des Turbulences

Spectacle pluridisciplinaire et interactif

D’après l’œuvre de Jean Giono

Un berger vivant seul dans les Alpes de Haute-Provence plante des arbres. Cent arbres chaque jour sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard apparaissent des forêts de chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes…L’eau est revenue. Les villages se repeuplent. La lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie…

Une superbe fable écologique et humaniste qui prouve que le don de soi est un formidable moyen d’être heureux.

« Par sa simplicité et son humanisme, “L’homme qui plantait des arbres” s’adresse à tous. C’est l’un des rares textes qui, par sa profondeur, devient intemporel. » – Télérama – Françoise Sabatier-Morel

En 1ère partie les élèves de Commédiamuse vous emmènent en balade théâtralisée à la découverte des différentes essences d’arbres des Jardins Aquatiques.

Mise en scène : Stella Serfaty / Marionnettiste et plasticienne : Ombline de Benque / Comédienne : Stella Serfaty / Direction de jeu : François Frapier

Tout public dès 8 ans

Durée : 1h15

Gratuit sur réservation auprès de la billetterie.

2024-04-17 18:00:00

76650 Seine-Maritime Normandie



Cie Théâtre des Turbulences

Multidisciplinary, interactive show

Based on the work of Jean Giono

A shepherd living alone in the Alpes de Haute-Provence plants trees. A hundred trees every day, expecting nothing in return. A few years later, forests of oak, beech, birch and ash appear… Water has returned. Villages are repopulated. The barren, desolate moor has become a land full of life?

A superb ecological and humanist fable that proves that giving of oneself is a wonderful way to be happy.

« Through its simplicity and humanism, The Man Who Planted Trees is for everyone. It’s one of the few texts whose depth makes it timeless – Télérama ? Françoise Sabatier-Morel

In Part 1, Commédiamuse students take you on a theatrical stroll to discover the different species of trees in the Jardins Aquatiques.

Director: Stella Serfaty / Puppeteer and visual artist: Ombline de Benque / Actress: Stella Serfaty / Play director: François Frapier

For all ages 8 and up

Running time: 1h15

Free with reservation at the box office

Compañía Théâtre des Turbulences

Espectáculo multidisciplinar e interactivo

Basado en la obra de Jean Giono

Un pastor que vive solo en los Alpes de Haute-Provence planta árboles. Cien árboles cada día sin esperar nada a cambio. Unos años más tarde, aparecen bosques de robles, hayas, abedules y fresnos… El agua ha vuelto. Los pueblos se han repoblado. El páramo estéril se ha convertido en una tierra llena de vida..

Una magnífica fábula ecológica y humanista que demuestra que dar de uno mismo es una forma maravillosa de ser feliz.

« Por su sencillez y humanismo, El hombre que plantaba árboles es para todos. Es uno de los raros textos cuya profundidad lo hace intemporal – Télérama ? Françoise Sabatier-Morel

En la 1ª parte, los alumnos de Commédiamuse le acompañan en un paseo teatralizado para descubrir las diferentes especies de árboles de los Jardins Aquatiques.

Dirección: Stella Serfaty / Marionetista y artista visual: Ombline de Benque / Actriz: Stella Serfaty / Dirección de actores: François Frapier

Para todos los públicos a partir de 8 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

Entrada gratuita previa reserva en taquilla

Cie Théâtre des Turbulences

Multidisziplinäre und interaktive Aufführung

Nach dem Werk von Jean Giono

Ein Hirte, der allein in den Alpen der Haute-Provence lebt, pflanzt Bäume. Jeden Tag hundert Bäume, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Einige Jahre später entstehen Wälder aus Eichen, Buchen, Birken und Eschen… Das Wasser ist zurückgekehrt. Die Dörfer werden wieder bevölkert. Aus dem trockenen und trostlosen Moor ist ein Land voller Leben geworden?

Eine wunderschöne ökologische und humanistische Fabel, die beweist, dass Selbstlosigkeit ein wunderbarer Weg ist, um glücklich zu sein.

der Mann, der Bäume pflanzte » ist ein einfaches und humanistisches Buch, das sich an alle richtet. Es ist einer der wenigen Texte, die durch ihre Tiefe zeitlos werden. » – Télérama ? Françoise Sabatier-Morel

Im ersten Teil nehmen Sie die Schülerinnen und Schüler von Commédiamuse mit auf einen theatralischen Spaziergang, um die verschiedenen Baumarten der Wassergärten zu entdecken.

Regie: Stella Serfaty / Puppenspielerin und bildende Künstlerin: Ombline de Benque / Schauspielerin: Stella Serfaty / Spielleitung: François Frapier

Für alle Altersgruppen ab 8 Jahren

Dauer: 1h15

Kostenlos bei Reservierung am Kartenschalter

