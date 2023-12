Concert de gala de la musique municipale rue Poincaré Marckolsheim, 20 avril 2024, Marckolsheim.

Marckolsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Une belle soirée en perspective où mélodies, rythmes et bonne humeur seront au rendez-vous..

Le temps d’une soirée la Musique Municipale de Marckolsheim vous transportera dans les grandes plaines de l’ouest américain au milieu des cow-boys. Notes de musique, bonne ambiance et chapeaux de cow boy seront là pour transformer la salle des fêtes de Marckolsheim en saloon et vous faire revivre les westerns les plus connus.

rue Poincaré

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme du grand Ried