Bouche Bée Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan, 17 mai 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Création 2024.

Il faut que ça vibre ! Tel est le mot d’ordre des six artistes poursuivant leur exploration d’un répertoire allant d’Allain Leprest à Jean Sibelius. Ils proposeront cette fois une polyphonie a capella mouvementée et vous inviteront à entrer dans leurs danses : au gré des propositions sonores et visuelles, le public sera tour à tour regroupé ou dispersé, face à face ou dos à dos, proche ou lointain.

Avec toujours cette énorme envie d’être tout simplement ensemble !

Musique / Danse par la compagnie Répète un peu pour voir.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30..

2024-05-17 20:00:00 fin : 2024-05-17 . .

Rue Nicolas Poussin

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Creation 2024.

It’s got to vibrate! This is the motto of the six artists continuing their exploration of a repertoire ranging from Allain Leprest to Jean Sibelius. This time, they offer a lively a cappella polyphony, and invite you to join in their dances: according to the sound and visual proposals, the audience will be grouped or dispersed, face to face or back to back, near or far.

But always with the enormous desire to simply be together!

Music / Dance by the company Répète un peu pour voir.

Bookings: online, by e-mail at billetterie@montsaintaignan.fr, by telephone on 02 79 18 99 00 and at Espace Marc-Sangnier from Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm.

Creación 2024.

¡Tiene que ser vibrante! Ese es el lema de los seis artistas que continúan su exploración de un repertorio que va de Allain Leprest a Jean Sibelius. Esta vez interpretarán una animada polifonía a capella y le invitarán a unirse a sus danzas: a medida que se despliegan los sonidos y los visuales, el público se agrupará o se dispersará, cara a cara o espalda con espalda, cerca o lejos.

Pero siempre con el enorme deseo de estar juntos

Música / Danza de la compañía Répète un peu pour voir.

Reservas: en línea, por correo electrónico a billetterie@montsaintaignan.fr, por teléfono al 02 79 18 99 00 y en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h.

Gründung 2024.

Es muss vibrieren! Das ist das Motto der sechs Künstler, die ihre Erkundung eines Repertoires fortsetzen, das von Allain Leprest bis Jean Sibelius reicht. Sie bieten diesmal eine bewegte A-cappella-Polyphonie und laden Sie ein, in ihre Tänze einzusteigen: Je nach den klanglichen und visuellen Vorschlägen wird das Publikum abwechselnd zusammengeführt oder auseinandergerissen, von Angesicht zu Angesicht oder Rücken an Rücken, nah oder fern.

Und immer mit dem Wunsch, einfach nur zusammen zu sein!

Musik/Tanz von der Compagnie Répète un peu pour voir.

Reservierungen: online, per E-Mail an billetterie@montsaintaignan.fr, telefonisch unter 02 79 18 99 00 und im Espace Marc-Sangnier von Dienstag bis Freitag von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche