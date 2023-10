Petit-Bleu et Petit-Jaune Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan, 24 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Son meilleur ami c’est Petit-Jaune qui habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Les deux sont tellement contents de se revoir aujourd’hui qu’ils s’embrassent et deviennent… tout verts. Oui, vraiment tout verts !

Restituant avec tendresse la fraîcheur l’album jeunesse de Léo Lionni, ce spectacle mêle musique et vidéo telles deux couleurs complémentaires et délivre un message intemporel de tolérance et de partage. Simple comme un jeu, évident comme une image.

Spectacle familial dès 2 ans. Musique et vidéo par la compagnie La Bande Songe.

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Réservation : par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30..

2024-04-24 15:30:00

Rue Nicolas Poussin

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Little Blue lives at home with Daddy Blue and Mommy Blue. His best friend is Little-Yellow, who lives across the street with Daddy-Yellow and Mommy-Yellow. The two are so happy to see each other again today that they kiss and turn? green. Yes, really green!

A fresh, tender rendering of Léo Lionni?s children?s album, this show blends music and video like two complementary colors, delivering a timeless message of tolerance and sharing. As simple as a game, as obvious as a picture.

Family show for ages 2 and up. Music and video by La Bande Songe.

As part of the Vacances en arts program.

Reservations: by e-mail at billetterie@montsaintaignan.fr, by telephone on 02 79 18 99 00 and at Espace Marc-Sangnier from Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm.

El Pequeño Azul vive en casa con Papá Azul y Mamá Azul. Su mejor amigo es el Pequeño-Amarillo, que vive al otro lado de la calle con Papá-Amarillo y Mamá-Amarilla. Los dos están tan contentos de volver a verse hoy que se besan y se ponen… verdes. Sí, muy verdes

Este espectáculo, una versión tiernamente fresca del álbum infantil de Léo Lionni, mezcla música y vídeo como dos colores complementarios para transmitir un mensaje intemporal sobre la tolerancia y el compartir. Tan sencillo como un juego, tan obvio como un dibujo.

Un espectáculo familiar a partir de 2 años. Música y vídeo de La Bande Songe.

En el marco del programa Vacances en arts.

Reservas: por correo electrónico a billetterie@montsaintaignan.fr, por teléfono al 02 79 18 99 00 y en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes de 13.30 a 17.30 h.

Petit-Bleu lebt zu Hause mit Papa-Bleu und Mama-Bleu. Sein bester Freund ist Klein-Gelb, der mit Papa-Gelb und Mama-Gelb auf der anderen Straßenseite wohnt. Die beiden freuen sich so sehr, dass sie sich heute wiedersehen, dass sie sich küssen und ganz grün werden. Ja, wirklich grün!

Diese Aufführung, die das Jugendbuch von Leo Lionni mit Zärtlichkeit und Frische wiedergibt, verbindet Musik und Video wie zwei Komplementärfarben und vermittelt eine zeitlose Botschaft der Toleranz und des Teilens. Einfach wie ein Spiel, offensichtlich wie ein Bild.

Familienvorstellung ab 2 Jahren. Musik und Video von der Compagnie La Bande Songe.

Im Rahmen des Programms Vacances en arts.

Reservierung: per E-Mail an billetterie@montsaintaignan.fr, telefonisch unter 02 79 18 99 00 und im Espace Marc-Sangnier von Dienstag bis Freitag von 13.30 bis 17.30 Uhr.

