Une soirée chez les Schumann Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan, 19 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Concert classique par Emily Christine Forsyth (soprano) et Christian Lorandin (piano).

L’amitié profonde ayant uni le couple Schumann (Robert et Clara) et Johannes Brahms sera à l’honneur dans ce concert exclusivement consacré à des Lieder.

Forme musicale courte illustrant le plus souvent un poème, le lied a su créer une alchimie secrète entre les mots et les sons qu’illustreront Emily Forsyth et Christian Lorandin.

Les deux artistes ont en effet choisi les plus belles pages des trois compositeurs allemands pour une soirée romantique où les mots de l’amour, de la solitude et du voyage s’uniront aux mélodies les plus expressives.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30..

2024-04-19 20:00:00 fin : 2024-04-19 . .

Rue Nicolas Poussin

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Classical concert by Emily Christine Forsyth (soprano) and Christian Lorandin (piano).

The deep friendship between the Schumann couple (Robert and Clara) and Johannes Brahms will be the focus of this concert devoted exclusively to Lieder.

A short musical form most often illustrating a poem, the Lieder has created a secret alchemy between words and sounds, which Emily Forsyth and Christian Lorandin will illustrate.

The two artists have chosen the most beautiful pages of the three German composers for a romantic evening in which words of love, solitude and travel unite with the most expressive melodies.

Bookings: online, by e-mail at billetterie@montsaintaignan.fr, by telephone on 02 79 18 99 00 and at Espace Marc-Sangnier from Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm.

Concierto clásico de Emily Christine Forsyth (soprano) y Christian Lorandin (piano).

La profunda amistad entre el matrimonio Schumann (Robert y Clara) y Johannes Brahms centrará este concierto dedicado exclusivamente a los Lieder.

Forma musical breve que ilustra casi siempre un poema, el Lieder ha creado una alquimia secreta entre palabras y sonidos que Emily Forsyth y Christian Lorandin ilustrarán.

Los dos artistas han elegido las páginas más bellas de los tres compositores alemanes para una velada romántica en la que las palabras de amor, soledad y viaje se combinan con las melodías más expresivas.

Reservas: en línea, por correo electrónico a billetterie@montsaintaignan.fr, por teléfono al 02 79 18 99 00 y en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h.

Klassisches Konzert von Emily Christine Forsyth (Sopran) und Christian Lorandin (Klavier).

Die tiefe Freundschaft zwischen dem Ehepaar Schumann (Robert und Clara) und Johannes Brahms steht im Mittelpunkt dieses Konzerts, das ausschließlich Liedern gewidmet ist.

Das Lied ist eine kurze musikalische Form, die meist ein Gedicht illustriert, und hat eine geheime Alchemie zwischen Worten und Klängen geschaffen, die von Emily Forsyth und Christian Lorandin illustriert wird.

Die beiden Künstler haben die schönsten Lieder der drei deutschen Komponisten für einen romantischen Abend ausgewählt, an dem sich die Worte der Liebe, der Einsamkeit und der Reise mit den ausdrucksstärksten Melodien vereinen werden.

Reservierungen: online, per E-Mail an billetterie@montsaintaignan.fr, telefonisch unter 02 79 18 99 00 und im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche