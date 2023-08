Fête foraine de clôture Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 8 juin 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Rejoignez la fête foraine pour la fin de la saison culturelle de l’Espace Marc-Sangnier. Roulottes et manèges s’installeront sur l’Esplanade Andrée-Chedid pour une journée de liesse où bateleurs, musiciens et bonimenteurs rivaliseront. Sont déjà attendus : les dresseurs de puces de la Cie Alambic ; les sauveteurs de canards en plastique de la Cie Mic-Mac ; le troubadour des rues, Lulu le Berlue ; Rédèr Nouhaj et ses arts de la route. Tous enchanteront votre après-midi tandis que le grand bal à Pallas du Collectif Banoun illuminera la nuit…

Évènement gratuit.

2024-06-08 15:00:00 fin : 2024-06-08 . .

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Join the funfair to mark the end of Espace Marc-Sangnier?s cultural season. Roulottes and merry-go-rounds will be set up on the Esplanade Andrée-Chedid for a day of jubilation where jugglers, musicians and entertainers will compete. Already expected to perform: flea trainers from Cie Alambic; plastic duck rescuers from Cie Mic-Mac; street troubadour Lulu le Berlue; Rédèr Nouhaj and his road arts. All will enchant your afternoon, while Collectif Banoun’s grand bal à Pallas will light up the night?

Free event

Únase a la feria de atracciones que marca el final de la temporada cultural del Espace Marc-Sangnier. Caravanas gitanas y tiovivos se instalarán en la explanada Andrée-Chedid para una jornada de júbilo en la que malabaristas, músicos y animadores competirán entre sí. Se espera la actuación de los domadores de pulgas de la Cie Alambic, los salvadores de patos de plástico de la Cie Mic-Mac, la trovadora callejera Lulu le Berlue y Rédèr Nouhaj y sus artes de la carretera. Todos ellos amenizarán su tarde, mientras que el gran bal à Pallas del Colectivo Banoun iluminará la noche..

Evento gratuito

Zum Abschluss der Kultursaison im Espace Marc-Sangnier findet ein Jahrmarkt statt. Zigeunerwagen und Karussells werden sich auf der Esplanade Andrée-Chedid niederlassen, um einen Tag lang mit Gauklern, Musikern und Schaustellern zu feiern. Es werden bereits erwartet: die Flohdresseure der Cie Alambic; die Plastikentenretter der Cie Mic-Mac; der Straßentroubadour Lulu le Berlue; Rédèr Nouhaj und seine Straßenkünste. Sie alle werden Ihren Nachmittag verzaubern, während der große Pallas-Ball des Banoun-Kollektivs die Nacht erhellt

Kostenlose Veranstaltung

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche