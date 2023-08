Au cœur de l’Olympisme – Exposition Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 2 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble !

À quatre mois des tant attendus Jeux Olympiques de Paris, la Galerie de l’Espace Marc-Sangnier fera sienne la devise olympique et proposera une passionnante rétrospective sur l’esprit de l’olympisme de l’antiquité à nos jours. Records, partage et fraternité, bienfaits du sport seront quelques-uns des nombreux thèmes abordés grâce à plus de 50 kakémonos et des tablettes tactiles.

Parcours ludique et pédagogique, cette exposition permettra aux élèves des écoles de découvrir les belles valeurs de l’olympisme.

Exposition avec l’aide du Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie

Évènement gratuit, entrée libre aux horaires de l’EMS :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h,

Mercredi de 10h à 18h,

Samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h..

Vendredi 2024-04-02 fin : 2024-04-20 . .

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Faster, higher, stronger? together!

Four months ahead of the eagerly-awaited Paris Olympic Games, the Galerie de l?Espace Marc-Sangnier will be embracing the Olympic motto with a fascinating retrospective on the spirit of Olympism from antiquity to the present day. Records, sharing and fraternity, the benefits of sport: these are just some of the many themes covered by over 50 kakemonos and touch-screen tablets.

A fun and educational journey, this exhibition will enable schoolchildren to discover the beautiful values of Olympism.

Exhibition supported by the Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie

Free event, free admission during EMS opening hours:

Tuesday, Thursday and Friday, 1:30 pm to 6 pm,

Wednesday from 10am to 6pm,

Saturday 9am to 1pm and 2pm to 5pm.

Más rápido, más alto, más fuerte… ¡juntos!

Cuatro meses antes de los esperados Juegos Olímpicos de París, la Galerie de l’Espace Marc-Sangnier hará suyo el lema olímpico con una fascinante retrospectiva sobre el espíritu del olimpismo desde la Antigüedad hasta nuestros días. Los récords, el intercambio y la fraternidad, y los beneficios del deporte serán algunos de los muchos temas tratados gracias a más de 50 kakemonos y tabletas táctiles.

Esta exposición lúdica y pedagógica permitirá a los escolares descubrir los grandes valores del olimpismo.

Exposición organizada con la ayuda del Comité Olímpico y Deportivo Regional de Normandía

Evento gratuito, entrada libre en los horarios de apertura de EMS:

Martes, jueves y viernes, de 13.30 a 18.00 h,

Miércoles de 10.00 a 18.00 h,

Sábado de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Schneller, höher, stärker? gemeinsam!

Vier Monate vor den mit Spannung erwarteten Olympischen Spielen in Paris macht sich die Galerie im Espace Marc-Sangnier das olympische Motto zu eigen und bietet einen spannenden Rückblick auf den Geist des Olympismus von der Antike bis heute. Rekorde, Teilen, Brüderlichkeit und die Vorteile des Sports sind nur einige der vielen Themen, die mithilfe von über 50 Kakemonos und Touchscreen-Tablets behandelt werden.

Die Ausstellung ist ein spielerischer und pädagogischer Parcours, der es Schulkindern ermöglicht, die schönen Werte des Olympismus zu entdecken.

Die Ausstellung wurde mit Unterstützung des Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie gefördert

Kostenlose Veranstaltung, freier Eintritt zu den Öffnungszeiten der EMS :

Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13:30 bis 18:00 Uhr,

Mittwoch von 10:00 bis 18:00 Uhr,

Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche