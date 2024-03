Rue Léon Marlot : Aménagement de la voirie ADEP de Roubaix Roubaix, mardi 2 avril 2024.

Rue Léon Marlot : Aménagement de la voirie Réunion publique quartiers sud Mardi 2 avril, 18h30 ADEP de Roubaix Entrée libre et gratuite

Rue Léon Marlot : Aménagement de la voirie

Ordre du jour de la réunion :

présentation du projet d’aménagement

Mardi 2 avril 2024 à 18h30

à l’ADEP

94 rue Léon Marlot à Roubaix

En présence de :

– Alexandre GARCIN, Adjoint au maire en charge de la transition écologique et énergétique, des mobilités, des espaces publics, de l’éclairage public et de la voirie

– Ghislaine WENDERBECQ, Adjointe au maire déléguée aux quartiers sud

– d’un technicien de la Mel (Métropole Européenne de Lille)

Retrouvez le compte-rendu, la présentation et les plans après la réunion sur le site de La Fabrique :

https://lafabrique.ville-roubaix.fr/consultations-concertations

ADEP de Roubaix 94 rue Léon Marlot, Roubaix

Rue Léon Marlot

Ville de Roubaix