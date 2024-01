Hélène Csech. D’ombre et de lumière Rue Frédéric Auguste Bartholdi Belfort, samedi 20 avril 2024.

Belfort Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-09-01

En 2005, l’artiste Hélène Csech (Paris, 1921 – Paris, 2013) donnait aux Musées de Belfort un ensemble de 217 œuvres : eaux-fortes, pointes sèches, aquatintes ou la combinaison multiple de ces techniques tirées souvent à moins de 30 exemplaires pour garder toute la subtilité du dessin. Cette donation s’est vue complétée par l’un de ses fils à la fin de l’année 2022 : 53 œuvres, notamment des monotypes et dessins, ont rejoint les collections belfortaines. Deux donations complémentaires qui permettent de conserver l’œuvre complet d’un artiste et d’en suivre l’évolution, les Musées de Belfort devenant ainsi une référence concernant l’artiste puisqu’aucune autre institution ne possède autant de ses œuvres.

Pourtant formée par Johnny Friedlander (Pless, 1912 – Paris, 1992), l’un des maîtres de la gravure contemporaine, Hélène Csech reste encore très méconnue, comme la plupart des femmes artistes spécialisées dans la gravure. Professeur de dessin de 1946 à 1953 à Paris, elle tire ses œuvres dans l’atelier Visat jusqu’en 1979 puis chez René Taze après cette date. Elle remporte le Premier prix de gravure à Bayeux en 1992.

Ses premiers paysages flottants, très influencés par Friedlander, disparaissent petit à petit pour une œuvre plus personnelle caractérisée par l’apparition de thèmes récurrents : des architectures inutiles, des monstres fantasmagoriques, des personnages inquiétants… Le trait est puissant et intense, parfois impertinent. Le noir, magistral et extrême, suscite une réelle fascination qu’une lumière rare sait mettre en valeur.

EUR.

Rue Frédéric Auguste Bartholdi Tour 46

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté musees@mairie-belfort.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par COORDINATION BELFORT