L’atelier à picorer : Micro-fusées Rue du Tapis Vert Melle, 26 avril 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Vendredi 26 avril 2024, de 9h30 à 17h00

L’atelier à picorer : Micro-fusées

Cette fois-ci, ce sont des véritables micro propulseurs à poudre qui poussent la fusée : rajoute un parachute, une ogive taillée à la main.

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66.

Rue du Tapis Vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday, April 26, 2024, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Workshop: Micro-rockets

This time, it’s real micro-propellants that push the rocket: add a parachute, a hand-cut warhead.

Prices: Free of charge

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Viernes 26 de abril de 2024, de 9.30 a 17.00 horas

Taller: Microcohetes

Esta vez, son micropropulsores reales los que empujan el cohete: añádele un paracaídas y una ojiva cortada a mano.

Precio: gratuito

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Freitag, 26. April 2024, von 9:30 bis 17:00 Uhr

Der Workshop zum Picken: Mikro-Raketen

Diesmal sind es echte Mikro-Pulverantriebe, die die Rakete antreiben: Füge einen Fallschirm und einen handgeschnitzten Sprengkopf hinzu.

Tarife: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

